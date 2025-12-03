Самолет из Москвы в Пхукет подал сигнал бедствия

Авиалайнер, летевший рейсом из Москвы в Пхукет, подал сигнал бедствия над Подмосковьем. Об этом сообщил RT в Telegram-канале.
По данным издания, тревожный код 7700 экипаж включил вскоре после вылета из Домодедово. Самолет поднялся в воздух с опозданием от расписания и почти сразу начал снижать скорость и уходить на круги.
В публикации уточнили, что на борту воздушного судна находится 412 пассажиров и 13 членов экипажа. Предварительно у лайнера проблемы с левым двигателем.
По некоторым данным, борт готовится к аварийной посадке в Домодедово и кружит над Московской областью, чтобы выработать излишки топлива. Пожарные ожидают самолет на взлетно-посадочной полосе.
Экипаж воздушного судна работает в штатном режиме, паники среди пассажиров на борту нет.
Как писал сайт KP.RU, ранее борт, выполнявший рейс из Благовещенска в Москву, внезапно подал сигнал ЧС неподалеку от Нижневартовска. Авиаинцидент произошел утром в субботу, 8 ноября. На момент подачи сигнала о происшествии лайнер находился неподалеку от города.