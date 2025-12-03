Ричмонд
Между сотрудниками ГУР и военными ВСУ произошло столкновение на юге Киева

Представители Главного управления разведки взяли в плен 10 военнослужащих.

Сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины ворвались с оружием на территорию санатория «Октябрь» в Конче-Заспе на юге Киева, пишет издание «Украинская правда», ссылаясь на источники в силовых структурах страны.

Они рассказали, что 3 декабря представители ГУР зашли на территорию санатория и заняли ее, «выбив ворота и поломав забор». При этом они стреляли из огнестрельного оружия в воздух и землю, а затем захватили в плен 10 военнослужащих, сообщили источники. По их словам, после этого сотрудники ГУР отпустили пленных и забаррикадировались на территории санатория.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, Главного управления Военной службы правопорядка Украины, военный комендант Киевской области по месту расположения, подразделение Госбюро расследований и один из заместителей главкома ВСУ Александра Сырского. При этом бойцы ГУР отказываются впускать представителей ведомства на территорию санатория, рассказали источники.

Напомним, в октябре пророссийское подполье сообщило, что в Полтавской области был нанесен удар по военной инфраструктуре, где располагался «модный» спецназ ГУР, проходивший подготовку в Великобритании.