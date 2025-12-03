Между сотрудниками ГУР и военными ВСУ произошло столкновение на юге Киева

Они рассказали, что 3 декабря представители ГУР зашли на территорию санатория и заняли ее, «выбив ворота и поломав забор». При этом они стреляли из огнестрельного оружия в воздух и землю, а затем захватили в плен 10 военнослужащих, сообщили источники. По их словам, после этого сотрудники ГУР отпустили пленных и забаррикадировались на территории санатория.