Между сотрудниками ГУР и военными ВСУ произошло столкновение на юге Киева

Сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины ворвались с оружием на территорию санатория «Октябрь» в Конче-Заспе на юге Киева, пишет издание «Украинская правда», ссылаясь на источники в силовых структурах страны.
Они рассказали, что 3 декабря представители ГУР зашли на территорию санатория и заняли ее, «выбив ворота и поломав забор». При этом они стреляли из огнестрельного оружия в воздух и землю, а затем захватили в плен 10 военнослужащих, сообщили источники. По их словам, после этого сотрудники ГУР отпустили пленных и забаррикадировались на территории санатория.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, Главного управления Военной службы правопорядка Украины, военный комендант Киевской области по месту расположения, подразделение Госбюро расследований и один из заместителей главкома ВСУ Александра Сырского. При этом бойцы ГУР отказываются впускать представителей ведомства на территорию санатория, рассказали источники.
Напомним, в октябре пророссийское подполье сообщило, что в Полтавской области был нанесен удар по военной инфраструктуре, где располагался «модный» спецназ ГУР, проходивший подготовку в Великобритании.