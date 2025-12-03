Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет Москва — Пхукет готовится к посадке из-за возгорания двигателя

На борту воздушного судна находятся 412 пассажиров и 13 членов экипажа.

Самолет Boeing, выполнявший рейс из Москвы в Пхукет, планирует незапланированное возвращение в аэропорт Домодедово. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

«Boeing 777 Москва — Пхукет готовится к возврату в Домодедово. В настоящее время он находится в зоне ожидания, вырабатывая топливо», — заявили в службах.

По данным экстренных служб, причиной для вынужденной посадки послужило возгорание во втором двигателе, возникший пожар ликвидирован.

На борту воздушного судна находятся 412 пассажиров и 13 членов экипажа.