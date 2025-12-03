Самолет Москва — Пхукет готовится к посадке из-за возгорания двигателя

Самолет Boeing, выполнявший рейс из Москвы в Пхукет, планирует незапланированное возвращение в аэропорт Домодедово. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.
«Boeing 777 Москва — Пхукет готовится к возврату в Домодедово. В настоящее время он находится в зоне ожидания, вырабатывая топливо», — заявили в службах.
По данным экстренных служб, причиной для вынужденной посадки послужило возгорание во втором двигателе, возникший пожар ликвидирован.
На борту воздушного судна находятся 412 пассажиров и 13 членов экипажа.