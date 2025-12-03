Самолет Москва — Пхукет готовится к аварийной посадке из-за возгорания

Самолет должен приземлиться в 22.38 по московскому времени в Домодедово.
Пассажирский Boeing 777, выполнявший рейс Москва — Пхукет, вечером 3 декабря готовится вернуться в московский аэропорт Домодедово для экстренной посадки. Об этом сообщили в авиационных службах.
«Boeing 777 Москва — Пхукет готовится к возврату в Домодедово», — пишет ТАСС, ссылаясь на экстренные службы. Там уточнили, что экипаж следует установленным процедурам для снижения посадочного веса воздушного судна перед заходом на посадку.
Лайнер развернули над маршрутом после вылета из столицы, на борту находятся более 400 человек. Посадку воздушного судна в Домодедово запланировали на 22:38 мск. В настоящее время возгорание двигателя ликвидировано.