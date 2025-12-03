Самолет Москва—Пхукет совершил аварийную посадку из-за загоревшегося двигателя

По данным Flight Radar, самолет вылетел из Домодедово в 21:19 и все это время кружил над югом Подмосковья. Собеседник ТАСС в авиационных службах сообщил, что самолет находился в зоне ожидания и вырабатывал топливо. Telegram-канал SHOT писал, что самолет подавал сигнал бедствия — 7700.
По данным агентства, на борту находится более 400 человек. «РИА Новости» сообщали, что в самолете было 412 пассажиров и 13 членов экипажа. Он готовился к посадке в 22:38 мск в Домодедово. Несмотря на инцидент, аэропорт продолжает работать штатно, сообщили ТАСС в авиагавани.