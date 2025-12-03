Ричмонд
Летевший из Москвы на Пхукет «Боинг» успешно приземлился в аэропорту Домодедово

Самолет, следовавший рейсом из Москвы на Пхукет и вынужденно вернувшийся в аэропорт Домодедово из-за возгорания двигателя, успешно приземлился. Об этом в среду, 3 декабря, сообщили в экстренных службах.

Новость дополняется.