Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подавший сигнал ЧС самолет Москва-Пхукет благополучно приземлился в Домодедово

На борту воздушного судна находилось 412 пассажиров и 13 членов экипажа.

Источник: Комсомольская правда

Самолет, вылетевший сегодня вечером из Москвы на Пхукет, но затем экстренно вернувшийся в Домодедово из-за пожара в двигателе, благополучно приземлился. Об этом сообщили оперативные службы.

Ранее авиалайнер, летевший рейсом из Москвы в Пхукет, подал сигнал бедствия над Подмосковьем. Тревожный код 7700 экипаж включил вскоре после вылета из Домодедово. Самолет поднялся в воздух с опозданием от расписания и почти сразу начал снижать скорость и уходить на круги. На борту воздушного судна находилось 412 пассажиров и 13 членов экипажа. Предварительно у лайнера проблемы с левым двигателем. Самолет готовился к аварийной посадке в Домодедово и кружит над Московской областью, чтобы выработать излишки топлива. Пожарные ожидают самолет на взлетно-посадочной полосе.