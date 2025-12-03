Подавший сигнал ЧС самолет Москва-Пхукет благополучно приземлился в Домодедово

Ранее авиалайнер, летевший рейсом из Москвы в Пхукет, подал сигнал бедствия над Подмосковьем. Тревожный код 7700 экипаж включил вскоре после вылета из Домодедово. Самолет поднялся в воздух с опозданием от расписания и почти сразу начал снижать скорость и уходить на круги. На борту воздушного судна находилось 412 пассажиров и 13 членов экипажа. Предварительно у лайнера проблемы с левым двигателем. Самолет готовился к аварийной посадке в Домодедово и кружит над Московской областью, чтобы выработать излишки топлива. Пожарные ожидают самолет на взлетно-посадочной полосе.