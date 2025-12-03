Экстренное торможение не помогло: женщина погибла под колесами авто в Екатеринбурге. Фото

«Предварительно установлено, что водитель, управляя Suzuki SX4 и двигаясь со стороны ЕКАД, допустил наезд на пешехода, который в темное время суток двигался справа по краю проезжей части. Женщина 1942 года рождения (местная жительница) от полученных травм скончалась на месте», — указано в telegram-канале Госавтоинспекции Екатеринбурга.