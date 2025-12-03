Силы ПВО за три часа сбили 37 БПЛА над тремя регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) с 20:00 до 23:00 в среду, 3 декабря, ликвидировали 37 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над тремя регионами РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
— С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Так, 31 БПЛА ликвидировали над территорией Белгородской области, три дрона уничтожили — над территорией Воронежской области и еще три беспилотника сбили над территорией Ростовской области.
Утром 3 декабря губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе повреждены резервуары с топливом после атаки украинских беспилотников. По его словам, за ночь системы ПВО сбили четыре дрона над Воронежем и двумя районами области.