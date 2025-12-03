Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за три часа сбили 37 БПЛА над тремя регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) с 20:00 до 23:00 в среду, 3 декабря, ликвидировали 37 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над тремя регионами РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) с 20:00 до 23:00 в среду, 3 декабря, ликвидировали 37 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над тремя регионами РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

— С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, 31 БПЛА ликвидировали над территорией Белгородской области, три дрона уничтожили — над территорией Воронежской области и еще три беспилотника сбили над территорией Ростовской области.

Утром 3 декабря губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе повреждены резервуары с топливом после атаки украинских беспилотников. По его словам, за ночь системы ПВО сбили четыре дрона над Воронежем и двумя районами области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше