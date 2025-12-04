Рабочий погиб от удара током на станции «Новопеределкино» МЦД-4

В октябре в подмосковном Наро-Фоминске трое подростков забрались на крышу электрички ЭП2ДМ, которая ехала из Москвы в Калугу. В результате компанию ударило током. 14-летний юноша погиб сразу, а девушке оторвало руку. Третий подросток получил серьезные ранения и ожоги. Всем выжившим оказывается помощь, однако жизнь второго юноши находится под угрозой.