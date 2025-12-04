Рабочий погиб от удара током на станции «Новопеределкино» МЦД-4

На станции «Новопеределкино» Киевского направления Московской железной дороги (МЦД-4) рабочий погиб от удара электрическим током. Об этом в среду, 3 декабря, сообщил представитель экстренных служб столицы.
По предварительной информации, погибший рабочий находился под вагоном поезда. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет личность погибшего и все обстоятельства инцидента, передает РИА Новости.
В октябре в подмосковном Наро-Фоминске трое подростков забрались на крышу электрички ЭП2ДМ, которая ехала из Москвы в Калугу. В результате компанию ударило током. 14-летний юноша погиб сразу, а девушке оторвало руку. Третий подросток получил серьезные ранения и ожоги. Всем выжившим оказывается помощь, однако жизнь второго юноши находится под угрозой.