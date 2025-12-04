В элитном районе Киева произошло столкновение между ГУР и ВСУ

Источники издания сообщают, что разведчики, «выбив ворота и поломав забор», ворвались на территорию. Они стреляли в воздух и в землю, после чего взяли в плен 10 военнослужащих, находившихся там. Позднее задержанных отпустили, а сами сотрудники ГУР забаррикадировались внутри.
На место незамедлительно прибыли полиция, военная жандармерия, следователи Госбюро расследований и даже один из заместителей главкома Александра Сырского. Ситуация остаётся напряжённой, причины инцидента официально не раскрываются.
Конча-Заспа — элитный курортный район под Киевом, где расположены многие государственные санатории и резиденции.
Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.