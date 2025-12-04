Ричмонд
В элитном районе Киева произошло столкновение между ГУР и ВСУ

В среду вечером под Киевом разыгрался напряженный силовой конфликт. По данным «Украинской правды», сотрудники ГУР Минобороны Украины с применением оружия захватили территорию санатория «Октябрь» в Конче-Заспе.

Источник: Life.ru

Источники издания сообщают, что разведчики, «выбив ворота и поломав забор», ворвались на территорию. Они стреляли в воздух и в землю, после чего взяли в плен 10 военнослужащих, находившихся там. Позднее задержанных отпустили, а сами сотрудники ГУР забаррикадировались внутри.

На место незамедлительно прибыли полиция, военная жандармерия, следователи Госбюро расследований и даже один из заместителей главкома Александра Сырского. Ситуация остаётся напряжённой, причины инцидента официально не раскрываются.

Конча-Заспа — элитный курортный район под Киевом, где расположены многие государственные санатории и резиденции.

