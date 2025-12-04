В Одессе мужчина взорвал три гранаты в жилом доме

Издание также публикует видеокадры и фотографии с места происшествия. На них, как указывает «Страна.ua», видно окровавленного мужчину в салоне машины скорой помощи. На других фрагментах зафиксированы медики, которые перевозят как минимум одного пострадавшего на носилках.