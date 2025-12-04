В Одессе мужчина взорвал несколько гранат в жилом доме.
В Одессе мужчина подорвал три гранаты в жилом доме, число пострадавших уточняется. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем telegram-канале.
«В Одессе мужчина взорвал три гранаты в жилом доме…», — говорится в сообщении. На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб и медики. Информация о числе пострадавших на данный момент не разглашается.
Издание также публикует видеокадры и фотографии с места происшествия. На них, как указывает «Страна.ua», видно окровавленного мужчину в салоне машины скорой помощи. На других фрагментах зафиксированы медики, которые перевозят как минимум одного пострадавшего на носилках.
В сообщении не уточняется, при каких обстоятельствах мужчина привел в действие боеприпасы и какие именно службы сейчас задействованы на месте ЧП. Информация о возможной эвакуации жильцов дома или перекрытии прилегающих улиц в публикации отсутствует.