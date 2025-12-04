Глава села в Якутии внезапно скончался во время игры в волейбол

Глава населенного пункта Черкех в Якутии, Андрей Семенов, скончался после того, как почувствовал себя плохо и упал во время игры в волейбол с местными жителями.
Очевидцы утверждают, что Семенову стало внезапно плохо прямо во время игры, после чего он упал. Прибывшие на место медики не смогли спасти чиновника и констатировав его смерть. По предварительной версии, причиной гибели мог стать «разрыв вены», передает портал SakhaLife.
Ранее футболист, выступающий за казахстанский клуб «Хан-Тенгри», Диас Толеу внезапно скончался во время матча. Трагедия произошла на 65-й минуте встречи с командой «Экибастуз». 19-летний юноша лег на газон, пытаясь размять ногу, однако неожиданно потерял сознание. Бригада медиков оперативно выбежала на поле, они попытались оказать ему экстренную помощь. Толеу умер на месте.