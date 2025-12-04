Глава села в Якутии внезапно скончался во время игры в волейбол

Очевидцы утверждают, что Семенову стало внезапно плохо прямо во время игры, после чего он упал. Прибывшие на место медики не смогли спасти чиновника и констатировав его смерть. По предварительной версии, причиной гибели мог стать «разрыв вены», передает портал SakhaLife.