ВСУ атаковали энергоинфраструктуру Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали электроэнергетическую инфраструктуру Запорожской области, без света остались более 2 тыс. человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Источник: РИА "Новости"

«В результате артиллерийского обстрела со стороны противника повреждена электроэнергетическая инфраструктура области. В северо-западной части региона 2 113 абонентов остались без электроснабжения. В настоящее время приступить к восстановительным работам невозможно, обстрел не прекращается», — написал он.