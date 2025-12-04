Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали энергоинфраструктуру Запорожской области: без света остались тысячи

Балицкий: ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожской области.

Источник: Комсомольская правда

Вооружённые силы Украины нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области, из за чего без электричества остались более 2 тысяч жителей. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своём Telegram канале.

«В результате артиллерийского обстрела со стороны противника повреждена электроэнергетическая инфраструктура области. В северо-западной части региона 2 113 абонентов остались без электроснабжения. Сейчас приступить к восстановительным работам невозможно — обстрел продолжается», — сообщил Балицкий.

Известно, что российские силы ПВО сбили 37 беспилотников, с помощью которых ВСУ пытались атаковать объекты на территории России в среду, 3 декабря. Сообщается, что дроны были уничтожены над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.

Больше всего украинских БПЛА было перехвачено в Белгородской области — там ПВО сбили 31 аппарат. Ещё по три беспилотника сбиты над Воронежской и Ростовской областями.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше