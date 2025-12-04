ВСУ атаковали энергоинфраструктуру Запорожской области: без света остались тысячи

Вооружённые силы Украины нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области, из за чего без электричества остались более 2 тысяч жителей. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своём Telegram канале.
«В результате артиллерийского обстрела со стороны противника повреждена электроэнергетическая инфраструктура области. В северо-западной части региона 2 113 абонентов остались без электроснабжения. Сейчас приступить к восстановительным работам невозможно — обстрел продолжается», — сообщил Балицкий.
Известно, что российские силы ПВО сбили 37 беспилотников, с помощью которых ВСУ пытались атаковать объекты на территории России в среду, 3 декабря. Сообщается, что дроны были уничтожены над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.
Больше всего украинских БПЛА было перехвачено в Белгородской области — там ПВО сбили 31 аппарат. Ещё по три беспилотника сбиты над Воронежской и Ростовской областями.