Российская ПВО за три часа перехватила 37 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны в течение трёх часов вечером в среду отразили массированный запуск украинских беспилотников. По данным Минобороны, атака затронула сразу несколько регионов на юге и западе страны.
Основной удар пришёлся на Белгородскую область, где было сбито свыше трёх десятков аппаратов. Ещё по нескольку беспилотников перехватили над Воронежской и Ростовской областями. Всего было уничтожено 37 дронов.
В ведомстве отметили, что все цели были уничтожены дежурными силами ПВО, что позволило предотвратить возможные последствия от пролёта аппаратов вглубь российских регионов.
Ранее российские военные сбили украинские беспилотники в небе над Саратовской областью. Согласно предварительным данным, никто не пострадал.