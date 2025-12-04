Ричмонд
В Воронежской области из-за атаки БПЛА пострадала женщина

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Женщина пострадала в результате падения обломков БПЛА в Воронежской области, она госпитализирована, сообщает губернатор Александр Гусев.

Источник: © РИА Новости

Ранее Минобороны РФ сообщало о трех уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Воронежской области.

«По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов ранение получила 46-летняя женщина», — написал губернатор в Telegram-канале.

Гусев подчеркнул, что она госпитализирована.

Кроме того, в одной из квартир жилого дома выбиты окна, повреждения получил и легковой автомобиль.

Непосредственная угроза удара БПЛА в Воронеже, Нововоронеже, Лискинском и Бутурлиновском районах сохраняется. Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории региона.

