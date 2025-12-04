В Воронежской области из-за атаки БПЛА пострадала женщина

Ранее Минобороны РФ сообщало о трех уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Воронежской области.
«По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов ранение получила 46-летняя женщина», — написал губернатор в Telegram-канале.
Гусев подчеркнул, что она госпитализирована.
Кроме того, в одной из квартир жилого дома выбиты окна, повреждения получил и легковой автомобиль.
Непосредственная угроза удара БПЛА в Воронеже, Нововоронеже, Лискинском и Бутурлиновском районах сохраняется. Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории региона.