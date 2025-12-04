Возгорание на борту рейса Москва — Пхукет. Что известно о спасении 425 человек

ТАСС собрал основное об инциденте.
Причины
- Boeing-777−200 авиакомпании Red Wings выполнял рейс Москва — Пхукет.
- Борт вылетел из Домодедово в 21:19 мск.
- На борту находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа.
- Почти сразу после взлета пилоты доложили о возгорании в двигателе, сообщили в оперативных службах.
- Пожар был потушен противопожарными системами самолета.
- По предварительным данным, причиной посадки стало возгорание в первом (левом) двигателе, сообщили в оперативных службах.
Возвращение
- Борт почти полтора часа находился в зоне ожидания, вырабатывая топливо.
- Самолет совершил посадку в Домодедове, сообщили в оперативных службах.
- Экипаж рейса зафиксировал изменение параметров работы одного из двигателей и решил вернуться в аэропорт вылета для дополнительного технического осмотра, сообщили в авиакомпании.
Последствия
- Red Wings сообщила о корректировке расписания нескольких рейсов из-за инцидента.
- Никто не пострадал при посадке самолета, сообщили в Росавиации.
- Аэропорт работает штатно, сообщили в пресс-службе Домодедово.
- Росавиация займется расследованием инцидента.
- Пилоты в ситуации с возгоранием двигателя действовали правильно, сообщили в авиационных службах.
- Пассажиров рейса разместят в отеле, им предоставят питание, сообщили в авиакомпании.