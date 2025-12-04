Ричмонд
Смерть после свадьбы: в Караганде вынесли приговор мужчине за убийство своей сожительницы

В Караганде осудили 42-летнего мужчину, жестоко убившего свою сожительницу, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как передает «Седьмой канал», это произошло в июне этого года. Пара жила гражданским браком и в тот день они отправились на свадьбу общей дочери, но после праздника дома начался скандал.

По словам близких, мужчина сильно избил свою гражданскую жену, нанося удары стулом и ранения ножом. В частности, порезал ей лицо и шею. Затем привел в порядок себя и квартиру и вызвал скорую помощь.

«Спасти 40-летнюю женщину не удалось. У нее остались трое дочерей, младшей из которых 15 лет. Они не понимают, почему их мать постоянно прощала побои и сходилась с тираном», — говорится в репортаже.

В итоге мужчину осудили на 18 лет тюрьмы, однако, он подал апелляцию, чтобы смягчить приговор.

