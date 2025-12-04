Женщина пострадала при падении обломков беспилотника ВСУ на Воронежскую область

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в четверг, 4 декабря, сообщил об успешной работе дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО), которые уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на территории одного городского округа и одного района региона.
По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА 46-летняя женщина получила ранения и была госпитализирована. Кроме того, в одном из муниципалитетов выбиты окна в квартире жилого дома, а также поврежден легковой автомобиль.
Губернатор подчеркнул, что непосредственная угроза удара беспилотников сохраняется в Воронеже, Нововоронеже, Лискинском и Бутурлиновском районах. Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории области, в связи с чем жители призываются не пренебрегать мерами безопасности.
— Напоминаю воронежцам: не делитесь в интернете фото и видеоматериалами с последствиями работы ПВО, особенно с привязкой к местности. Если вы увидели лежащий беспилотник или обломки, сообщите об этом по телефону 112, не приближаясь к опасным предметам, — написал Гусев в своем Telegram-канале.
Утром 3 декабря Гусев сообщил, что в регионе повреждены резервуары с топливом после атаки украинских беспилотников. По его словам, за ночь системы ПВО сбили четыре дрона над Воронежем и двумя районами области.