В Росавиации прокомментировали ЧП с самолетом Red Wings

Росавиация опубликовала отчёт о происшествии с самолётом Red Wings, случившемся в небе над Подмосковьем. В ведомстве уточнили, что по факту инцидента начато расследование.
«Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, по предварительным данным, из за проблем с двигателем. Специалисты агентства предварительно квалифицировали произошедшее как авиационный инцидент», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Центральное МТУ Росавиации займётся расследованием и установит причины случившегося. В ведомстве сообщили, что на борту находились 425 человек — 412 пассажиров и 13 членов экипажа. Никто из них не пострадал.
Как известно, самолёт Red Wings, следовавший из Домодедово в Пхукет, вынужден был вернуться в аэропорт вылета и выполнить аварийную посадку из-за возгорания двигателя. Инцидент произошёл над Подмосковьем. После взлёта в 21:19 экипаж около часа сжигал топливо, выполняя развороты, и посадил лайнер лишь в 22:53.