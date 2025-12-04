В Росавиации прокомментировали ЧП с самолетом Red Wings

Как известно, самолёт Red Wings, следовавший из Домодедово в Пхукет, вынужден был вернуться в аэропорт вылета и выполнить аварийную посадку из-за возгорания двигателя. Инцидент произошёл над Подмосковьем. После взлёта в 21:19 экипаж около часа сжигал топливо, выполняя развороты, и посадил лайнер лишь в 22:53.