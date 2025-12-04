Авария на водопроводе вызвала провал грунта и наклон фонарей в Петербурге

Сообщение о просадке грунта на внутриквартальном проезде ЖК «Наука 2.0», расположенном у дома № 1, корпус 1 по улице Академика Константинова, поступило в администрацию района вечером 3 декабря. При осмотре была обнаружена утечка холодной воды, а также наклон четырех опор наружного освещения.