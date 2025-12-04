Авария на водопроводе вызвала провал грунта и наклон фонарей в Петербурге

В Калининском районе Санкт-Петербурга произошел провал грунта, вызванный аварией на сетях холодного водоснабжения. В результате инцидента наклонились четыре уличных фонаря. Об этом в среду, 3 декабря, сообщил глава администрации района Михаил Асташкевич в своем Telegram-канале.
Сообщение о просадке грунта на внутриквартальном проезде ЖК «Наука 2.0», расположенном у дома № 1, корпус 1 по улице Академика Константинова, поступило в администрацию района вечером 3 декабря. При осмотре была обнаружена утечка холодной воды, а также наклон четырех опор наружного освещения.
По данным Telegram-канала «Водоканала Санкт-Петербурга», причиной вытекания стало технологическое нарушение на магистрали диаметром 200 миллиметров. В зоне утечки замечены следы от крупногабаритной техники, что, вероятно, способствовало образованию просадки грунта. Территория в настоящее время ограждена и стабилизирована.
Аварийные службы приступят к восстановительным работам, которые продлятся до устранения дефекта, включая ночные часы. Временно водоснабжение будет организовано по временной схеме. «Водоканал» принес извинения за доставленные неудобства.
— Приносим извинения за временные неудобства, — написал Асташкевич в своем Telegram-канале.
