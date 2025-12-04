Прокуратуру заинтересовал инцидент с пассажирским самолетом Red Wings

«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов по факту аварийной посадки самолета, следовавшего по маршруту “Москва-Пхукет”… В случае выявления нарушений прокуратура примет исчерпывающие меры реагирования… Соблюдение прав пассажиров рейса контролируется транспортной прокуратурой», — говорится в telegram-канале ведомства.