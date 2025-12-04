Ричмонд
Прокуратуру заинтересовал инцидент с пассажирским самолетом Red Wings

Московская транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента.

Организована проверка после аварийной посадки самолета авиакомпании Red Wings, следовавшего рейсом «Москва — Пхукет» и вернувшегося в аэропорт Домодедово из-за проблем с двигателем. Об этом сообщила столичная межрегиональная транспортная прокуратура.

«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов по факту аварийной посадки самолета, следовавшего по маршруту “Москва-Пхукет”… В случае выявления нарушений прокуратура примет исчерпывающие меры реагирования… Соблюдение прав пассажиров рейса контролируется транспортной прокуратурой», — говорится в telegram-канале ведомства.

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Москва — Пхукет, в среду, 3 декабря, штатно приземлился в столичном аэропорту Домодедово после сообщения о возгорании двигателя.