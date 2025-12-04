Одного из исполнителей теракта в «Крокусе» нашли в лесу с помощью квадрокоптера

В конце августа свидетель по делу о теракте в «Крокусе» рассказывал, что в ходе опроса один из террористов, преследуемый сотрудниками ДПС, залез в лесу на дерево, которое пришлось спилить, чтобы задержать его. В суде тогда были опрошены сотрудники ДПС двух экипажей, принимавших участие в погоне за исполнителями теракта. В ходе этого опроса в судебном заседании сотрудник ДПС пояснял, что всех задержанных в результате погони сотрудники правоохранительных органов передали сотрудникам ФСБ России, которые также выехали на место задержания.