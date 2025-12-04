Одного из исполнителей теракта в «Крокусе» нашли в лесу с помощью квадрокоптера

«В ходе допроса по видеосвязи из Брянска один из сотрудников полиции, который принимал участие в задержании боевиков, пояснил, что для поиска и обнаружения сбежавшего в лес четвертного террориста правоохранительными органами был использован квадрокоптер», — сказал собеседник агентства.
По его словам, сначала силовики задержали двух террористов, а двух сбежавших в лес «разыскиваемых мужчин стали преследовать двое сотрудников полиции». В результате погони полицейские догнали и задержали третьего боевика, а «четвертый побежал дальше в лес».
«Когда нашли и четвертого, в это место выдвинулись сотрудники полиции, которые его задержали в том месте, где показал ранее засекший террориста квадрокоптер, направленный правоохранителями на поиски беглеца», — резюмировал участник процесса.
В конце августа свидетель по делу о теракте в «Крокусе» рассказывал, что в ходе опроса один из террористов, преследуемый сотрудниками ДПС, залез в лесу на дерево, которое пришлось спилить, чтобы задержать его. В суде тогда были опрошены сотрудники ДПС двух экипажей, принимавших участие в погоне за исполнителями теракта. В ходе этого опроса в судебном заседании сотрудник ДПС пояснял, что всех задержанных в результате погони сотрудники правоохранительных органов передали сотрудникам ФСБ России, которые также выехали на место задержания.