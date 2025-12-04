Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Одного из исполнителей теракта в «Крокусе» нашли в лесу с помощью квадрокоптера

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Свидетели по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» рассказали в ходе опроса в суде, что одного из террористов, преследуемых полицейскими, удалось обнаружить в лесу и задержать с помощью квадрокоптера. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса, проходящего на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе допроса по видеосвязи из Брянска один из сотрудников полиции, который принимал участие в задержании боевиков, пояснил, что для поиска и обнаружения сбежавшего в лес четвертного террориста правоохранительными органами был использован квадрокоптер», — сказал собеседник агентства.

По его словам, сначала силовики задержали двух террористов, а двух сбежавших в лес «разыскиваемых мужчин стали преследовать двое сотрудников полиции». В результате погони полицейские догнали и задержали третьего боевика, а «четвертый побежал дальше в лес».

«Когда нашли и четвертого, в это место выдвинулись сотрудники полиции, которые его задержали в том месте, где показал ранее засекший террориста квадрокоптер, направленный правоохранителями на поиски беглеца», — резюмировал участник процесса.

В конце августа свидетель по делу о теракте в «Крокусе» рассказывал, что в ходе опроса один из террористов, преследуемый сотрудниками ДПС, залез в лесу на дерево, которое пришлось спилить, чтобы задержать его. В суде тогда были опрошены сотрудники ДПС двух экипажей, принимавших участие в погоне за исполнителями теракта. В ходе этого опроса в судебном заседании сотрудник ДПС пояснял, что всех задержанных в результате погони сотрудники правоохранительных органов передали сотрудникам ФСБ России, которые также выехали на место задержания.