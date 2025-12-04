Суд в Москве 8 декабря заочно начнет слушать дело Чичваркина

Как установило следствие, в июле 2024 года Чичваркин, находясь за пределами РФ, разместил в одной из социальных сетей публикацию, содержащую заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции. Кроме того, предприниматель, включенный в 2022 году в реестр иностранных агентов и впоследствии дважды привлеченный к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, в апреле 2025 года опубликовал в одном из видеохостингов видео и комментарии без указания на то, что эти материалы произведены и распространены иностранным агентом.