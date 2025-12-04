Ричмонд
Суд в Москве 8 декабря заочно начнет слушать дело Чичваркина

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы 8 декабря начнет слушать заочно уголовное дело в отношении предпринимателя Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщили ТАСС в суде.

Источник: Freepik

«Дорогомиловский районный суд 8 декабря в 11:00 мск приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении Евгения Чичваркина», — говорится в сообщении.

51-летний Чичваркин обвиняется по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Он объявлен в розыск.

Как установило следствие, в июле 2024 года Чичваркин, находясь за пределами РФ, разместил в одной из социальных сетей публикацию, содержащую заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции. Кроме того, предприниматель, включенный в 2022 году в реестр иностранных агентов и впоследствии дважды привлеченный к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, в апреле 2025 года опубликовал в одном из видеохостингов видео и комментарии без указания на то, что эти материалы произведены и распространены иностранным агентом.