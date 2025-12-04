Ричмонд
Трамп заявил об ухудшении позиции Киева в мирных переговорах по Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что для Украины ухудшились позиции на предстоящих мирных переговорах. Об этом президент США рассказал журналистам в Белом доме.

Трамп вспомнил о встрече с президентом Украины.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что для Украины ухудшились позиции на предстоящих мирных переговорах. Об этом президент США рассказал журналистам в Белом доме.

«Я говорил Зеленскому об отсутствии у него козырей на переговорах. Вот тогда и нужно было договариваться. Но они по своей мудрости решили этого не делать. Многие вещи сейчас против него», — заявил Трамп.

Ранее Трамп отмечал, что с момента его встречи с Зеленским условия возможного мирного урегулирования для Украины существенно ухудшились. По его словам, Киев упустил более выгодный момент для договоренностей, и теперь на стороне Украины меньше факторов, усиливающих ее позиции на переговорах.

