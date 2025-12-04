Три человека пострадали при пожаре в частном доме в Артеме

В Артеме Приморского края вечером 3 декабря произошел сильный пожар в частном жилом доме, в результате которого пострадали три человека. Прокуратура взяла на особый контроль проверку по факту происшествия. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Возгорание произошло в доме на улице Александровской. Сообщение о пожаре поступило на пульт пожарно-спасательной службы вечером, и к моменту прибытия первых расчетов здание было уже полностью охвачено огнем. Пожарным потребовалось время, чтобы справиться с пламенем — возгорание было полностью ликвидировано только к часу ночи, площадь пожара составила около 100 квадратных метров.
В результате происшествия пострадали три человека. Самой старшей из них оказалась 85-летняя пенсионерка, владелица дома. Также травмы получили двое молодых людей — 24-летняя девушка и 25-летний мужчина. Все трое были госпитализированы в медицинское учреждение для получения необходимой помощи. В настоящий момент дознаватели МЧС России проводят тщательную проверку, чтобы установить точную причину возгорания и все сопутствующие обстоятельства.
Прокуратура поставила на особый контроль как ход этой проверки, так и ее итоги. Надзорное ведомство также отдельно уделит внимание вопросу соблюдения жилищных прав собственников пострадавшего дома, чтобы гарантировать, что после ликвидации последствий пожара их права будут полностью восстановлены в соответствии с законом.