Три человека пострадали при пожаре в частном доме в Артеме

Возгорание произошло в доме на улице Александровской. Сообщение о пожаре поступило на пульт пожарно-спасательной службы вечером, и к моменту прибытия первых расчетов здание было уже полностью охвачено огнем. Пожарным потребовалось время, чтобы справиться с пламенем — возгорание было полностью ликвидировано только к часу ночи, площадь пожара составила около 100 квадратных метров.