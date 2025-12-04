«Чёрные лесорубы» вырубили 140 хвойных деревьев в Приморье

«2 декабря в ходе обследования территории лесного фонда Вострецовского участкового лесничества Рощинского лесничества патрульная группа выявила факт незаконной рубки 140 деревьев (елей и пихт) диаметром от 8 до 40 см. Деревья были заготовлены 10−14 дней назад с целью последующего вывоза», — говорится в сообщении.