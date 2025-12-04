«Чёрные лесорубы» вырубили 140 хвойных деревьев в Приморье

Два жителя Красноармейского округа попались на незаконной рубке хвойных деревьев, сообщила пресс-служба миинстерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов края.
«2 декабря в ходе обследования территории лесного фонда Вострецовского участкового лесничества Рощинского лесничества патрульная группа выявила факт незаконной рубки 140 деревьев (елей и пихт) диаметром от 8 до 40 см. Деревья были заготовлены 10−14 дней назад с целью последующего вывоза», — говорится в сообщении.
В ходе розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых. Их грузовой автомобиль Mitsubishi Fuso помещён на арест-площадку. Общий объём незаконно срубленной древесины составил 41,49 кубометра, а размер ущерба, причинённого государству, оценён в 600 757 рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»), предусматривающей наказание вплоть до двух лет лишения свободы.
Напомним, на границе Красноармейского и Тернейского муниципальных округов Приморья выявлена незаконная вырубка 336 елей и пихт. Операцию по пресечению правонарушения провели сотрудники Рощинского филиала «Примлеса» совместно с полицией Дальнереченска.