В Приморье расследуют схему контрабанды морского ежа на 107 млн рублей

С 2020 по 2025 год фигуранты действовали на территории Приморского края, в том числе в акватории посёлка Преображение, и в таможенных декларациях указывали недостоверные сведения о декларируемых партиях морского ежа. Следователи считают, что таким образом участники группы скрывали реальную стоимость стратегически важных ресурсов и обеспечивали их вывоз за рубеж.