В Приморье расследуют схему контрабанды морского ежа на 107 млн рублей

Следователи СКР по Приморскому краю возбудили уголовное дело против шестерых мужчин, которых считают участниками организованной группы, занимавшейся вывозом морских ежей за границу и уклонением от уплаты таможенных платежей по ч. 3 ст. 226.1 и ч. 4 ст. 194 УК РФ. Об этом написал Telegram-канал «Следком Приморья».
По данным следствия, речь идёт о стратегически важных биоресурсах — сером ии чёрном морском еже, которые незаконно отправляли через границу ЕАЭС в другое государство.
С 2020 по 2025 год фигуранты действовали на территории Приморского края, в том числе в акватории посёлка Преображение, и в таможенных декларациях указывали недостоверные сведения о декларируемых партиях морского ежа. Следователи считают, что таким образом участники группы скрывали реальную стоимость стратегически важных ресурсов и обеспечивали их вывоз за рубеж.
Отмечается, что с мая по декабрь 2024 года подозреваемые подавали документы с заведомо заниженной стоимостью поставок морского ежа, из-за чего, по расчётам следствия, недоплатили почти 3 млн рублей таможенных платежей. Общая стоимость незаконно вывезённых водных биологических ресурсов, по данным следствия, превысила 107 млн рублей.
Шестерых предполагаемых участников организованной группы задержали на территории Сахалинской области и Приморского края, сейчас решается вопрос о мере пресечения для них.