Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчан предлагают штрафовать на 500 тысяч рублей за буллинг

Законопроект внесен в Госдуму РФ.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Госдуму РФ внесен законопроект о введении административных штрафов до 500 тысяч рублей за буллинг, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.

Инициаторы предлагают внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях статью, в которой будет предусмотрено наказание за систематической унижение, в том числе в интернете. Граждан предполагается штрафовать на сумму от 10 до 50 тысяч рублей, должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей.

Как отмечают депутаты, по статистике с интернет-травлей сталкивается до 75% школьников. Введение наказаний за подобные действия создаст правовой инструмент для предотвращения насилия на ранних стадиях.

Напомним, ранее школу в Хабаровском районе оштрафовали за безразличие к травле ученицы.