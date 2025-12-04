Хабаровчан предлагают штрафовать на 500 тысяч рублей за буллинг

В Госдуму РФ внесен законопроект о введении административных штрафов до 500 тысяч рублей за буллинг, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.
Инициаторы предлагают внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях статью, в которой будет предусмотрено наказание за систематической унижение, в том числе в интернете. Граждан предполагается штрафовать на сумму от 10 до 50 тысяч рублей, должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей.
Как отмечают депутаты, по статистике с интернет-травлей сталкивается до 75% школьников. Введение наказаний за подобные действия создаст правовой инструмент для предотвращения насилия на ранних стадиях.
Напомним, ранее школу в Хабаровском районе оштрафовали за безразличие к травле ученицы.