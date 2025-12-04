Полицейское авто врезалось в Mercedes во время погони в Арыси

«Мы поворачивали в сторону дома, когда в нас врезалась полицейская машина. На место аварии скорую они не вызвали. Нас три часа удерживали. Говорили, что мы должны полтора миллиона тенге, отремонтировать их машину, что мы сами виноваты. Голова сильно болела — я не понимал, что происходит», — рассказал Сакен Садыков.