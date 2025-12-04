Полицейское авто врезалось в Mercedes во время погони в Арыси

Момент погони и столкновения полицейского авто и Mercedes попал на камеры видеорегистратора и видеонаблюдения. После аварии трое мужчин из Mercedes оказались на больничной койке. Причем один с тяжелыми травмами головы — в реанимации. Они уже заявили, что не виноваты в произошедшем.
«Мы поворачивали в сторону дома, когда в нас врезалась полицейская машина. На место аварии скорую они не вызвали. Нас три часа удерживали. Говорили, что мы должны полтора миллиона тенге, отремонтировать их машину, что мы сами виноваты. Голова сильно болела — я не понимал, что происходит», — рассказал Сакен Садыков.
По словам очевидцев, поврежденную полицейскую машину на эвакуаторе увезли на СТО. А пострадавших доставили в больницу только спустя пару часов. В крови водителя в итоге нашли алкоголь.
«Водитель автомобиля Mercedes-Benz допустил ряд нарушений правил дорожного движения, в том числе выезд на встречную сторону. Проигнорировав законные требования полиции и пытаясь скрыться, правонарушитель совершил наезд на служебную автомашину и дерево. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в нетрезвом состоянии», — сообщил начальник управления дознания ДП Туркестанской области Мухтар Сейдильдаев.
Начальник уверяет, что по факту аварии будут установлены все обстоятельства. В том числе проверят и действия патрульных полицейских.