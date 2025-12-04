Прокуратура контролирует расследование пожара в жилом доме Владивостока

Во Владивостоке вечером 3 декабря произошел пожар в многоквартирном жилом доме на улице Уборевича. Возгорание началось на мансардном этаже здания. Для координации действий всех служб на место происшествия незамедлительно выехал прокурор Ленинского района города Роман Язвенко. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Прокуратура взяла на особый контроль все аспекты ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Надзорное ведомство будет следить за тем, чтобы пожар был полностью потушен, а жильцам дома была оказана вся необходимая помощь. Помимо этого, прокуратура поставила на контроль проведение тщательной проверки по факту случившегося, включая установление точной причины возгорания и оценку действий экстренных служб.
Оперативное вмешательство прокуратуры направлено на обеспечение безопасности граждан, защиту их прав, а также на объективное и всестороннее расследование обстоятельств пожара. В ближайшее время специалисты дадут оценку соблюдению правил пожарной безопасности в здании и определят, не повлекли ли чьи-либо действия или бездействие возникновение угрозы для жизни и здоровья людей.