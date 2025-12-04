Прокуратура контролирует расследование пожара в жилом доме Владивостока

Оперативное вмешательство прокуратуры направлено на обеспечение безопасности граждан, защиту их прав, а также на объективное и всестороннее расследование обстоятельств пожара. В ближайшее время специалисты дадут оценку соблюдению правил пожарной безопасности в здании и определят, не повлекли ли чьи-либо действия или бездействие возникновение угрозы для жизни и здоровья людей.