В Одессе мужчина взорвал в жилом доме три гранаты

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и медики. В сети распространяют кадры с окровавленным мужчиной, который лежит в карете скорой помощи. Предварительно, это и есть виновник происшествия. Информация о количестве пострадавших на данный момент уточняется.
В ноябре в Одессе произошёл похожий инцидент в районном центре комплектования, где мобилизованный подорвал себя гранатой. В результате взрыва погиб мужчина, а военнослужащий получил ранения.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.