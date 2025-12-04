Ричмонд
В Одессе мужчина взорвал в жилом доме три гранаты

В Одессе мужчина взорвал три гранаты в жилом доме. Об этом сообщает издание «Страна».

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и медики. В сети распространяют кадры с окровавленным мужчиной, который лежит в карете скорой помощи. Предварительно, это и есть виновник происшествия. Информация о количестве пострадавших на данный момент уточняется.

В ноябре в Одессе произошёл похожий инцидент в районном центре комплектования, где мобилизованный подорвал себя гранатой. В результате взрыва погиб мужчина, а военнослужащий получил ранения.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.