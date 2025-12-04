Ричмонд
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии увеличилось до 800 человек

Количество жертв мощных наводнений и оползней в Индонезии продолжает увеличиваться. Согласно актуальным данным властей страны, в результате стихийного бедствия погибли уже 804 человека.

Источник: Life.ru

«Обзор последствий стихийных бедствий: погибли 804 человека, пропали 657 человек, ранены 2600 человек», — рассказало Нацагентство по стихийным бедствиям (BNPB) Индонезии. Стало известно, что из опасных районов были вынуждены эвакуироваться более одного миллиона жителей.

Стихия обрушилась на несколько провинций — Северную Суматру, Ачех и Западную Суматру — вследствие продолжительных и чрезвычайно интенсивных дождей. Ранее официальные источники сообщали о 753 погибших, но за последнее время эта печальная статистика возросла.

Ранее сообщалось, что сильнейший пожар в городе Оита в Японии уничтожил более 170 домов. Пламя вспыхнуло 18 ноября. Пожар также охватил леса, прилегающие к Оите. По информации местных властей, один человек пропал без вести, а 175 жителей эвакуированы. Правительство префектуры активировало Закон о ликвидации последствий стихийных бедствий.