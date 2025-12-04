«Надо, чтобы случилась беда?»: крыша рухнула у трехэтажки в Семее

Все произошло в квартире на третьем этаже в три часа ночи. Жильцы услышали страшный треск и чудом успели выскочить из комнаты, едва не оставшись под завалом. В доме живут в основном пенсионеры, есть и многодетная семья.
Отремонтировать и заменить все и сразу, говорят жильцы, многим не по карману. А на новое жилье денег нет. У соседей снизу после обрушения тоже пошли трещины. «И я представил себе, что там могло быть, если бы вот это всё не выдержало. И эта вся масса продавила бы на нас и придавила. А мы как раз семьей спали в зале. И какая трагедия могла получиться. В нашем доме 90% проживают пенсионеры. И поэтому мы качественно, даже если бы хотели, не можем содержать этот дом», — рассказал пенсионер Геннадий Шкуро.
Еще в прошлом году жильцы ходили в акимат, чтобы там оценили состояние их дома и хоть как-то помогли. Обратились и к общественникам. Те давно считают, что в городе, где много старых разрушающихся зданий, нужно ускорить строительство социального жилья.
«Надо, чтобы случилась беда, завалило кого-то? Тогда, может, обратят внимание? Тогда надо сделать программу еще, где сейчас строят… В Семее строительство очень большое идет, сейчас всё строится. Почему пенсионерам нашим, которые заслужили уже, которым надо выделить квартиру и поменять… Ну, ветхих домов очень много. Я хотел бы, чтобы наш глава государства услышал и поручил нашему акиму области, чтобы обратили внимание», — заявил другой жилец дома Ержан Амарханов.
В ужасе и жильцы соседних трехэтажек. Говорят, деревянные перекрытия сгнили и у них. Потолки прогнулись, держатся на подпорках. Денег на капитальный ремонт крыши собрать не могут.
В домах нет органа управления, а трещины в перекрытии не успевают заделывать. Представители акимата встретились с жильцами и заявили, что комиссия обследует дом, где обрушилась крыша. Пообещали принять решение после окончательных результатов: сначала дом должны признать аварийным.
Жителям квартиры, где упал потолок, предложили временно перебраться в спеццентр. «Сейчас мы будем делать техническое обследование по данному дому. Будем ждать заключения. У нас есть программа реновации. По данной программе имеют право участвовать именно люди, единственное жилье которых признано официально аварийным. Если собственники согласны. В любом случае требуется протокол собрания. И так как это делается за счет инвесторов, здесь им необходимо привлекать инвесторов», — заявила и. о. начальника отдела жилищных отношений и жилищной инспекции Семея Мадина Шарбакпаева.
В акимате сообщили: если дом признают аварийным, жильцы смогут встать в очередь на жилье. Но когда они его получат, неизвестно. Всего на сегодняшний день по городу аварийными признаны 40 домов, а ветхими — 23.