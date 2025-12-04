«Надо, чтобы случилась беда?»: крыша рухнула у трехэтажки в Семее

Отремонтировать и заменить все и сразу, говорят жильцы, многим не по карману. А на новое жилье денег нет. У соседей снизу после обрушения тоже пошли трещины. «И я представил себе, что там могло быть, если бы вот это всё не выдержало. И эта вся масса продавила бы на нас и придавила. А мы как раз семьей спали в зале. И какая трагедия могла получиться. В нашем доме 90% проживают пенсионеры. И поэтому мы качественно, даже если бы хотели, не можем содержать этот дом», — рассказал пенсионер Геннадий Шкуро.