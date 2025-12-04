В Екатеринбурге ребенок получил двойной перелом руки в детской комнате

Отец ребенка позже выехал в «Мама restaurant» и осмотрел детскую комнату. Как утверждает семья, камер видеонаблюдения там нет. В зоне игр он увидел открытые фрагменты фанеры с острыми краями и поврежденные защитные сетки. Родители направили в адрес руководства ресторана письменную претензию. Они потребовали выплатить 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и возместить стоимость сорванной поездки — 316 тысяч рублей.