19-летнюю девушку отправили в колонию за смертельное ДТП в состоянии наркотического опьянения

Автокатастрофа произошла в августе 2024 года около дома № 13 на улице Раковской в Уссурийске. Девушка, не имеющая водительского удостоверения, управляла автомобилем Toyota Mark II, который принадлежал её 18-летней подруге, она находилась в машине в качестве пассажирки. С ними ехали ещё три подруги в возрасте от 16 до 19 лет.
Девушка-водитель в состоянии изменённого сознания сильно разогнала автомобиль, который ушёл в занос, вылетел за пределы проезжей части и врезался в забор. 19-летняя пассажирка погибла, остальные четыре девушки были госпитализированы с травмами. Вред здоровью двух пассажирок квалифицирован как тяжкий. Медицинская экспертиза выявила в организме виновницы аварии опиаты и каннабиоиды.
Девушке предъявили обвинение по пункту «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД лицом, не имеющим водительских прав, повлекшее гибель человека. С учётом всех отягчающих обстоятельств Уссурийский городской суд приговорил её к восьми с половиной годам лишения свободы, которые её предстоит провести в колонии общего режима, и запретил ей на три года управлять транспортными средствами. В законную силу приговор пока не вступил.
Подобное ДТП произошло в августе этого года в Кировском округе Приморья: 16-летнему пьяному юноше дал порулить автомобилем приятель, поехавший с подростком как пассажир. Парень с управлением не справился, врезавшись в попутную «Тойоту Приус». В автокатастрофе погиб один человек и пострадали трое. Юношу приговорили к двум годам и восьми месяцам лишения свободы в воспитательной колонии.