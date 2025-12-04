19-летнюю девушку отправили в колонию за смертельное ДТП в состоянии наркотического опьянения

Автокатастрофа произошла в августе 2024 года около дома № 13 на улице Раковской в Уссурийске. Девушка, не имеющая водительского удостоверения, управляла автомобилем Toyota Mark II, который принадлежал её 18-летней подруге, она находилась в машине в качестве пассажирки. С ними ехали ещё три подруги в возрасте от 16 до 19 лет.