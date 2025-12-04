Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Домодедово

Московская прокуратура, отвечающая за контроль соблюдения законов на воздушном и водном транспорте, начала проверку обстоятельств аварийной посадки рейса Red Wings, который должен был лететь из столицы в Пхукет. Самолёт был вынужден вернуться в аэропорт Домодедово.
В надзорном ведомстве сообщили, что изучают, насколько корректно были соблюдены требования безопасности полётов. Ситуация находится под постоянным контролем специалистов, которые анализируют действия всех служб, участвовавших в инциденте.
Прокуратура также заявила, что при обнаружении нарушений будут приняты необходимые меры. Отдельное внимание уделено обеспечению прав пассажиров, за чем следят сотрудники транспортного надзора.