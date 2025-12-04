Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Домодедово

Московская прокуратура, отвечающая за контроль соблюдения законов на воздушном и водном транспорте, начала проверку обстоятельств аварийной посадки рейса Red Wings, который должен был лететь из столицы в Пхукет. Самолёт был вынужден вернуться в аэропорт Домодедово.