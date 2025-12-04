Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДТП на трассе «Братск — Усть-Илимск» погибли два человека

Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло вечером 3 декабря на трассе «Братск — Усть-Илимск». В автоаварии погибли два человека. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области.

Источник: ТК Город

Трагедия произошла на участке трассы в Усть-Илимском муниципальном округе.

«По предварительной информации, водитель автомобиля “Datsun on-DO” не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым “Mercedes-Benz Actros”», — говорится в сообщении полиции.

В результате погибли 66-летний водитель легкового автомобиля и его 70-летняя супруга. Водитель большегруза не пострадал.

Ранее в автоинспекции Иркутской области обращали внимание на ненадлежащее зимнее обслуживание трассы «Братск — Усть-Илимск», из-за чего в этом году на ней возросло число ДТП со смертельным исходом.