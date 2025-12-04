В ДТП на трассе «Братск — Усть-Илимск» погибли два человека

Трагедия произошла на участке трассы в Усть-Илимском муниципальном округе.
«По предварительной информации, водитель автомобиля “Datsun on-DO” не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым “Mercedes-Benz Actros”», — говорится в сообщении полиции.
В результате погибли 66-летний водитель легкового автомобиля и его 70-летняя супруга. Водитель большегруза не пострадал.
Ранее в автоинспекции Иркутской области обращали внимание на ненадлежащее зимнее обслуживание трассы «Братск — Усть-Илимск», из-за чего в этом году на ней возросло число ДТП со смертельным исходом.