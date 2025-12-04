В ДТП на трассе «Братск — Усть-Илимск» погибли два человека

Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло вечером 3 декабря на трассе «Братск — Усть-Илимск». В автоаварии погибли два человека. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области.