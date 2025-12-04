В Ульяновской области в ДТП с грузовиком погибли три человека

Напомним, вечером 28 ноября на трассе Воткинск — Шаркан в Удмуртии произошло ДТП с участием двух легковых машин. В результате аварии один человек погиб и ещё трое, включая двухлетнего ребёнка, пострадали. Людей, получивших травмы, госпитализировали.