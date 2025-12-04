Ричмонд
В Ульяновской области в ДТП с грузовиком погибли три человека

В Тереньгульском районе Ульяновской области «Лада Калина» стукнулась с автомобилем DAF.

Источник: Аргументы и факты

Три человека погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе в Тереньгульском районе Ульяновской области, сообщило региональное управление МВД РФ.

ДТП произошло 3 декабря поздно вечером на 232-м км автодороги «Подъезд к городу Ульяновску от автодороги M-5 “Урал”». Согласно предварительной информации, водитель машины «Лада Калина» выехал на встречную полосу.

Затем он столкнулся с автомобилем DAF с полуприцепом. После грузовик съехал в кювет и загорелся.

«В результате ДТП водитель автомашины “Лада Калина” и двое пассажиров (женщина 1996 года рождения, женщина 1974 года рождения) скончались на месте», — отметило региональное подразделение МВД в своём Telegram-канале.

На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства случившегося.

Напомним, вечером 28 ноября на трассе Воткинск — Шаркан в Удмуртии произошло ДТП с участием двух легковых машин. В результате аварии один человек погиб и ещё трое, включая двухлетнего ребёнка, пострадали. Людей, получивших травмы, госпитализировали.