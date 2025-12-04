Получится ли замять историю об издевательстве в Спасске

Коллеги из федеральных СМИ, приехав в Приморье, пытались добиться интервью для программы «Мужское/Женское»﻿ Первого канала. Но ни в администрации школы, ни в управлении образования, ни в ПДН ситуацию не прокомментировали, ссылаясь на обед и на срочный отъезд сразу всех нужных специалистов. Видео об этом были показаны в рамках программы. «Один длинный обед длиной в день, что бы ни произошло», — с горькой иронией прокомментировала ведущая программы Юлия Барановская﻿. Корреспондентам vl.aif.ru также не удалось получить комментарии у ответственных лиц.