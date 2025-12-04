Получится ли замять историю об издевательстве в Спасске

Это реакция на обращение в приемную Председателя Следственного комитета о «несогласии установления обстоятельств совершения противоправных действий против малолетней учащейся школы Спасска-Дальнего».
Успокоиться и забыть?
Факт жестоких действий старшеклассниц в отношении младшей школьницы в туалете учебного заведения Спасска получил широкую огласку на федеральном уровне. В частности, эксперты популярной телепрограммы сделали вывод, что ответственные лица отреагировали на сложный случай крайне неадекватно.
«Засунули ёршик в рот» — новость о том, как девушки-подростки расправились с младшей школьницей в стенах туалета, распространилась
Администрация школы о происшествии родителям пострадавшего ребёнка сразу не сообщила. То есть учебный процесс продолжался, как ни в чём не бывало. И только после уроков были вызваны стороны конфликта.
Председатель СК России Александр Бастрыкин тогда поручил возбудить уголовное дело, и СК по Приморью начало расследование в рамках дела по статье 213 — «Хулиганство», предусматривающей реальную ответственность подростков, достигших 16 лет. Все участники конфликта были установлены, опрошены педагоги школы.
По словам родственников девочки, директор образовательного учреждения обвинила мать и сестру в том, что они «испортили рейтинг школы». Из этого следует, что администрация школы собиралась замять конфликт. Глава города Олег Митрофанов обратился с просьбой к общественности не мешать выяснению обстоятельств. Он заверил — факта насилия над девочкой не установлено.
Никто не ответил. Никто не наказан.
Об инциденте написала в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. Отреагировала и член Общественной палаты страны, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Известные люди взяли дело на контроль.
Коллеги из федеральных СМИ, приехав в Приморье, пытались добиться интервью для программы «Мужское/Женское» Первого канала. Но ни в администрации школы, ни в управлении образования, ни в ПДН ситуацию не прокомментировали, ссылаясь на обед и на срочный отъезд сразу всех нужных специалистов. Видео об этом были показаны в рамках программы. «Один длинный обед длиной в день, что бы ни произошло», — с горькой иронией прокомментировала ведущая программы Юлия Барановская. Корреспондентам vl.aif.ru также не удалось получить комментарии у ответственных лиц.
Тем временем, в ходе программы «Мужское/Женское» выяснились новые обстоятельства. Так, сразу после прецедента в туалете завуч школы повёл девочку по классам и заставил извиниться перед старшеклассниками.
Прошло больше двух месяцев — в школе № 12 Спасска ничего не изменилось. Как пострадавшая девочка, так и 10-классницы продолжают посещать образовательное учреждение. Никто не ответил за то, что произошло. Никто не наказан. По заверениям психолога, которая беседовала с девочкой, 8-летний ребенок пережил огромный стресс и до сих пор пребывает в нём. «Ей хочется бежать от случившегося, но она продолжает пребывать в этой среде», — добавила эксперт.
Кроме того, участники программы резко высказались о позиции невмешательства главы Спасска.
«ЧП произошло, нужно на него отреагировать, вместо этого начинается строительство потемкинских деревень. У нас всё хорошо», — заметил Александр Гордон.
Это не первый случай, который демонстрирует бездеятельность и равнодушие ответственных взрослых — начиная от системы образования, заканчивая вечно обедающим ПДН. Всю историю пытаются смягчить до уровня детской фантазии, голословно обвиняя ребёнка в неадекватности. Ерш в рот до конца не засунули — повод для неописуемой радости? Однако многие эксперты регионального и федерального уровня констатируют — неадекватны в этом случае взрослые, которые пытались замять громкое дело. Как сообщили в СУ СК по Приморскому краю, расследование инцидента продолжается, и уголовную статью пока никто не отменял.