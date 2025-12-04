Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уссурийске произошёл пожар в заброшенном здании цирка

Неэксплуатируемый объект в Приморском крае полностью выгорел изнутри.

Источник: Аргументы и факты

Пожар вспыхнул в неэксплуатируемом здании цирка в Уссурийске, его площадь составила 700 кв. метров, сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Приморскому краю.

Отмечается, что объект уже горел ранее.

«Сегодня в 01:04 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого, ранее горевшего здания цирка на улице Чичерина», — уточнило управление в своём канале в мессенджере Max.

На момент прибытия пожарных оно полностью выгорело изнутри. В результате пожара произошло обрушение крыши. Открытое горение удалось ликвидировать. Для тушения пожара были привлечены 34 человека и 12 единиц техники.

Огнеборцы приступили к разборке и проливке конструкций.

Напомним, 25 ноября в городе Бирюсинске Иркутской области произошёл пожар в одноэтажном трехквартирном доме. Причиной инцидента стало несоблюдение правил безопасности при печном отоплении. В результате происшествия погибли два человека — 82-летняя женщина и её 60-летний сын.