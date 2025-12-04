В Уссурийске произошёл пожар в заброшенном здании цирка

Пожар вспыхнул в неэксплуатируемом здании цирка в Уссурийске, его площадь составила 700 кв. метров, сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Приморскому краю.
Отмечается, что объект уже горел ранее.
«Сегодня в 01:04 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого, ранее горевшего здания цирка на улице Чичерина», — уточнило управление в своём канале в мессенджере Max.
На момент прибытия пожарных оно полностью выгорело изнутри. В результате пожара произошло обрушение крыши. Открытое горение удалось ликвидировать. Для тушения пожара были привлечены 34 человека и 12 единиц техники.
Огнеборцы приступили к разборке и проливке конструкций.
Напомним, 25 ноября в городе Бирюсинске Иркутской области произошёл пожар в одноэтажном трехквартирном доме. Причиной инцидента стало несоблюдение правил безопасности при печном отоплении. В результате происшествия погибли два человека — 82-летняя женщина и её 60-летний сын.