В Уссурийске произошёл пожар в заброшенном здании цирка

Напомним, 25 ноября в городе Бирюсинске Иркутской области произошёл пожар в одноэтажном трехквартирном доме. Причиной инцидента стало несоблюдение правил безопасности при печном отоплении. В результате происшествия погибли два человека — 82-летняя женщина и её 60-летний сын.