Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NY Post: в США задержали студента-иммигранта, готовившего массовый расстрел

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. В США был задержан студент-иммигрант из Пакистана, который готовил массовый расстрел. Об этом сообщила газета The New York Post cо ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

По их информации, 25-летний выходец из Пакистана и гражданин США Лукман Хан был задержан с арсеналом оружия и боеприпасов. Правоохранительные органы изъяли у мужчины тетрадь с записями, в которых он подробно описывал план нападения на полицейский участок при Университете Делавэра. Отмечается, что в записях также содержались подробная схема здания и формулировки с намерением «убить всех» и достичь «мученичества» в результате массового расстрела.

Сейчас Хан остается под арестом, ему были выдвинуты обвинения по делу о незаконном хранении оружия.