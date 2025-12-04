NY Post: в США задержали студента-иммигранта, готовившего массовый расстрел

По их информации, 25-летний выходец из Пакистана и гражданин США Лукман Хан был задержан с арсеналом оружия и боеприпасов. Правоохранительные органы изъяли у мужчины тетрадь с записями, в которых он подробно описывал план нападения на полицейский участок при Университете Делавэра. Отмечается, что в записях также содержались подробная схема здания и формулировки с намерением «убить всех» и достичь «мученичества» в результате массового расстрела.