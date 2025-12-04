Ричмонд
За ловлю кеты на нересте хабаровский рыбак может сесть в тюрьму

Житель Комсомольского района Хабаровского края пойдёт под суд за незаконную добычу кеты на сумму свыше 340 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Источник: Freepik

В сентябре 2025 года, во время операции «Путина — 2025», полицейские задержали 36-летнего местного жителя на реке Амур в районе села Нижние Халбы — в этом месте проходят миграция и нерест осенней амурской кеты. Браконьер использовал маломерное судно и рыболовную сеть, выловив 16 рыб. Его действия нанесли серьёзный ущерб водным биоресурсам.

Ущерб в размере более 340 тысяч рублей полностью возмещён обвиняемым. Сеть и лодка изъяты и находятся на ответственном хранении, выловленная кета уничтожена.

Расследование дела по части 3 статьи 256 УК РФ завершено, материалы направлены в суд. За незаконную добычу особо ценных видов рыб в период нереста мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.