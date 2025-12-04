За ловлю кеты на нересте хабаровский рыбак может сесть в тюрьму

В сентябре 2025 года, во время операции «Путина — 2025», полицейские задержали 36-летнего местного жителя на реке Амур в районе села Нижние Халбы — в этом месте проходят миграция и нерест осенней амурской кеты. Браконьер использовал маломерное судно и рыболовную сеть, выловив 16 рыб. Его действия нанесли серьёзный ущерб водным биоресурсам.