За ловлю кеты на нересте хабаровский рыбак может сесть в тюрьму

В сентябре 2025 года, во время операции «Путина — 2025», полицейские задержали 36-летнего местного жителя на реке Амур в районе села Нижние Халбы — в этом месте проходят миграция и нерест осенней амурской кеты. Браконьер использовал маломерное судно и рыболовную сеть, выловив 16 рыб. Его действия нанесли серьёзный ущерб водным биоресурсам.
Ущерб в размере более 340 тысяч рублей полностью возмещён обвиняемым. Сеть и лодка изъяты и находятся на ответственном хранении, выловленная кета уничтожена.
Расследование дела по части 3 статьи 256 УК РФ завершено, материалы направлены в суд. За незаконную добычу особо ценных видов рыб в период нереста мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.