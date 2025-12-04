Три иномарки жестко столкнулись на Верхней Набережной в Иркутске

IrkutskMedia, 4 декабря. ДТП с участием трёх иномарок произошло сегодня в Иркутске на Верхней Набережной, на съезде с Академического моста. Как сообщают очевидцы, одна из машин получила сильные повреждения кузова, её развернуло боком посреди дороги. Подробности аварии, а также информация о возможных пострадавших уточняются, пишет ИА IrkutskMedia.