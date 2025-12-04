Ричмонд
Три иномарки жестко столкнулись на Верхней Набережной в Иркутске

Подробности дорожной аварии уточняются (ВИДЕО).

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 4 декабря. ДТП с участием трёх иномарок произошло сегодня в Иркутске на Верхней Набережной, на съезде с Академического моста. Как сообщают очевидцы, одна из машин получила сильные повреждения кузова, её развернуло боком посреди дороги. Подробности аварии, а также информация о возможных пострадавших уточняются, пишет ИА IrkutskMedia.

Ранее агентство сообщало, что на улице Байкальская в Иркутске произошла крупная авария: столкнулись девять транспортных средств — пять легковых машин и четыре пассажирских, среди которых три маршрутки. Движение оперативно восстановили, проезжую часть обработали реагентами. Пострадавших нет, медпомощь никому не потребовалась.