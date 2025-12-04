Ричмонд
Собянин: Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Украины, который направлялся к Москве. Об этом в четверг, 4 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин в мессенджере MAX.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в четверг, 4 декабря, сообщил об успешной работе дежурных сил противовоздушной обороны, которые уничтожили три БПЛА на территории одного городского округа и одного района региона.

Ранее стало известно, что силы ПВО с 20:00 до 23:00 в среду, 3 декабря, ликвидировали 37 беспилотников самолетного типа над тремя регионами РФ.

