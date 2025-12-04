Авто наехало на пешеходов в Астане: один из пострадавших лишился части ноги

«В результате травмы у него травматическая ампутация левой голени. Скорая помощь прибыла на место, его госпитализировали во 2-ю городскую больницу, там ему оказали необходимую помощь. Поскольку госслужащих обслуживает центр управления делами президента — больница, они свой контингент забрали к себе для дальнейшего оказания медицинской помощи, реабилитации», — сообщила директор департамента организации медицинской помощи Минздрава Гульнар Сарсенбаева.