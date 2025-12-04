Ричмонд
Авто наехало на пешеходов в Астане: один из пострадавших лишился части ноги

В Астане пешеход, пострадавший в результате наезда автомобиля, лишился части ноги. В ДТП пострадали еще четыре человека, передает сайт телеканала КТК.

Источник: Getty Images

ДТП произошло 2 декабря.

Машина влетела в группу пешеходов после столкновения с другим автомобилем.

Четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

Одному из пострадавших пришлось ампутировать голень.

«В результате травмы у него травматическая ампутация левой голени. Скорая помощь прибыла на место, его госпитализировали во 2-ю городскую больницу, там ему оказали необходимую помощь. Поскольку госслужащих обслуживает центр управления делами президента — больница, они свой контингент забрали к себе для дальнейшего оказания медицинской помощи, реабилитации», — сообщила директор департамента организации медицинской помощи Минздрава Гульнар Сарсенбаева.