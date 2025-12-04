Ричмонд
Взрывы прогремели над Орлом и Невинномысском

Над городом Орел прогремело около 10 взрывов. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом стало известно в четверг, 4 декабря.

Над городом Орел прогремело около 10 взрывов. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом стало известно в четверг, 4 декабря.

Жители сообщили, что звуки взрывов в небе над городом продолжались около 30 минут, от них «почти вылетели окна». Всего зафиксировано около 10 громких звуков в северных и центральных районах. В небе наблюдаются вспышки. Очевидцы отметили, что беспилотники летят на небольшой высоте. Официальных данных пока не поступало.

Кроме того, о взрывах рассказали жители Невинномысска в Ставропольском крае. Они слышали минимум шесть громких звуков над городом, передает Telegram-канал Shot.

Ранее стало известно, что силы ПВО с 20:00 до 23:00 в среду, 3 декабря, ликвидировали 37 беспилотников самолетного типа над тремя регионами РФ. Так, 31 БПЛА ликвидировали над территорией Белгородской области, три дрона уничтожили — над территорией Воронежской области и еще три беспилотника сбили над территорией Ростовской области.

