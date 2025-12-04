В Усть-Илимском районе муж с женой погибли в аварии с грузовиком

В Усть-Илимском районе вечером 3 декабря произошло смертельное ДТП. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, случилось все на 207 километре автодороги «Братск — Усть-Илимск».
— По предварительным данным, водитель «Datsun on-DO» не совладал с управлением и вылетел не встречку. Там столкнулся с грузовиком «Mercedes-Benz Actros». В аварии погибли 66-летний водитель легковушки и его 70-летняя супруга, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Водитель автопоезда не пострадал. Сейчас госавтоинспекторы проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего. В это время всех участников дорожного движения просят быть предельно внимательными и соблюдать правила.
