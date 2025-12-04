В Усть-Илимском районе муж с женой погибли в аварии с грузовиком

— По предварительным данным, водитель «Datsun on-DO» не совладал с управлением и вылетел не встречку. Там столкнулся с грузовиком «Mercedes-Benz Actros». В аварии погибли 66-летний водитель легковушки и его 70-летняя супруга, — рассказывают в пресс-службе ведомства.