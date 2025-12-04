Ричмонд
В Усть-Илимском районе муж с женой погибли в аварии с грузовиком

Водитель легковушки не совладал с управлением и вылетел на встречку.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Илимском районе вечером 3 декабря произошло смертельное ДТП. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, случилось все на 207 километре автодороги «Братск — Усть-Илимск».

— По предварительным данным, водитель «Datsun on-DO» не совладал с управлением и вылетел не встречку. Там столкнулся с грузовиком «Mercedes-Benz Actros». В аварии погибли 66-летний водитель легковушки и его 70-летняя супруга, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Водитель автопоезда не пострадал. Сейчас госавтоинспекторы проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего. В это время всех участников дорожного движения просят быть предельно внимательными и соблюдать правила.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тулунском районе 10-летняя школьница пострадала в ДТП из-за выезда на встречку. Также травмы получила 38-летняя женщина-водитель.