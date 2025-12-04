За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 19 пожаров

Спасатели эвакуировали три газовых баллона. В тушении участвовали 17 специалистов и пять единиц техники. Причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Утром в поселке Табажак Балахтинско-Новоселовского муниципального округа загорелась хозяйственная постройка площадью 200 кв. м. Пожар ликвидировали сотрудники МЧС России совместно с добровольцами, задействовав три единицы техники и восемь человек. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.