Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 19 пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ДНТ «Горизонт» Емельяновского муниципального округа вечером произошёл пожар: огонь повредил кровлю жилого дома и гараж на общей площади 120 кв. м.

Источник: НИА Красноярск

Спасатели эвакуировали три газовых баллона. В тушении участвовали 17 специалистов и пять единиц техники. Причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Утром в поселке Табажак Балахтинско-Новоселовского муниципального округа загорелась хозяйственная постройка площадью 200 кв. м. Пожар ликвидировали сотрудники МЧС России совместно с добровольцами, задействовав три единицы техники и восемь человек. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.